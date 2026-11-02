Банк России, вероятнее всего, не станет снижать ключевую ставку до конца 2026 года, а первое смягчение возможно лишь в феврале или марте 2027-го. При этом проценты по кредитам останутся высокими. Такой прогноз представили опрошенные газетой «Известия» аналитики.

На декабрьском заседании регулятор, по их оценке, сохранит нынешние 14%. Один из экспертов считает, что вероятность уменьшения ключевой до конца 2026 года крайне мала. Поводом для осторожного снижения на 0,25 процентного пункта станут замедление годовой инфляции примерно до 5%, ослабление ценовых ожиданий и стабилизация товарных рынков.

Значение имеет и бюджетная дисциплина: резкий рост госрасходов способен вновь разогнать цены. Если необходимые условия не сложатся к февралю, ЦБ может отложить решение до марта.

В базовом сценарии к концу 2027 года ставка опустится лишь до 13%. При более благоприятной ситуации эксперты допускают 11–12%, а при усилении инфляционных рисков — повышение до 15–16%.

Для заёмщиков это означает сохранение дорогой рыночной ипотеки. По расчётам специалистов, относительно доступные жилищные кредиты появятся лишь после снижения ключевой до 8,5–9,5%. Доходность депозитов также будет уменьшаться постепенно, но приток денег населения в банки замедлится.

Высокая стоимость заимствований сдерживает инвестиции компаний. Аналитики ожидают, что ВВП России прибавит около 0,5% в 2026 году и примерно 1% в следующем.

Ранее Life.ru сообщал, что Банк России 23 октября вновь оставил ключевую ставку на уровне 14%. Регулятор объяснил решение сохраняющимся ценовым давлением и высокими инфляционными ожиданиями, указав на зависимость дальнейших шагов от динамики цен.