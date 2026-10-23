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Регион
Опубликовано 23 октября, 15:33

Речи о снижении не шло: Набиуллина раскрыла, какие решения по ставке обсуждал Центробанк

Набиуллина: ЦБ обсуждал только сохранение ключевой ставки на уровне 14%

Эльвира Набиуллина. Обложка © Life.ru

Эльвира Набиуллина. Обложка © Life.ru

Совет директоров Банка России на заседании 23 октября предметно обсуждал лишь один вариант решения по ключевой ставке — сохранение её на прежнем уровне. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания.

«Если уже говорить о том, что обсуждалось, — как в прошлый раз, как на сентябрьском заседании были отдельные мнения по повышению ставки. Но предметно обсуждался только один вариант — это сохранение ставки», — пояснила Набиуллина.

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Напомним, по итогам заседания 23 октября Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Это уже второе подряд решение регулятора сохранить показатель без изменений: аналогичный шаг был сделан 11 сентября. Решение принято на фоне сохраняющегося инфляционного давления. В Банке России отмечают, что устойчивый рост цен пока недостаточно замедлился, поэтому денежно-кредитная политика должна оставаться сдерживающей. Дальнейшие решения по ставке будут зависеть от динамики инфляции, инфляционных ожиданий и рисков для российской экономики.

Больше новостей о решениях Центробанка, ключевой ставке и инфляции — в разделе «Экономика РФ» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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