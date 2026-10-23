ЦБ снова сохранил ключевую ставку на уровне 14%
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Банк России на заседании 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Регулятор объяснил решение повышенным ценовым давлением и высокими инфляционными ожиданиями.
«По оценке Банка России, устойчивый рост цен не снижается и находится в диапазоне 5–6% в пересчете на год», — говорится в сообщении.
По оценке на 19 октября, годовая инфляция составила 6,8%. К концу 2026 года ЦБ ожидает её в диапазоне 7,1–7,6%, а возвращение к цели в 4% прогнозирует в 2027-м.
Дальнейшие решения будут зависеть от динамики цен, инфляционных ожиданий и внутренних и внешних рисков. Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в 2027 году на уровне 12,5–13,5% годовых.
Следующее заседание по ставке запланировано на 18 декабря. Решение опубликуют в 13:30 по московскому времени.
Ранее Life.ru рассказывал о сохранении ключевой ставки на уровне 14% на заседании 11 сентября. Тогда регулятор также взял паузу на фоне усиления ценового давления.
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