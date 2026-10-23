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Опубликовано 23 октября, 13:31

ЦБ снова сохранил ключевую ставку на уровне 14%

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Банк России на заседании 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Регулятор объяснил решение повышенным ценовым давлением и высокими инфляционными ожиданиями.

«По оценке Банка России, устойчивый рост цен не снижается и находится в диапазоне 5–6% в пересчете на год», — говорится в сообщении.

По оценке на 19 октября, годовая инфляция составила 6,8%. К концу 2026 года ЦБ ожидает её в диапазоне 7,1–7,6%, а возвращение к цели в 4% прогнозирует в 2027-м.

Дальнейшие решения будут зависеть от динамики цен, инфляционных ожиданий и внутренних и внешних рисков. Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в 2027 году на уровне 12,5–13,5% годовых.

Следующее заседание по ставке запланировано на 18 декабря. Решение опубликуют в 13:30 по московскому времени.

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Ранее Life.ru рассказывал о сохранении ключевой ставки на уровне 14% на заседании 11 сентября. Тогда регулятор также взял паузу на фоне усиления ценового давления.

Больше новостей о ключевой ставке, вкладах и кредитах — в разделе «Экономика РФ» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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