Дешёвых кредитов не будет: Почему Центробанк не снизит ставку до конца 2026 года

Существенного снижения ключевой ставки в России до конца 2026 года ждать не стоит. Банк России, вероятнее всего, сохранит действующие 14% и на ближайшем заседании 23 октября. Такой прогноз дал финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Новачук в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Главным препятствием для смягчения денежно-кредитной политики эксперт назвал высокие инфляционные ожидания россиян. По его мнению, снижение ставки в нынешних условиях противоречило бы выбранной Центробанком стратегии сдерживания роста цен.

При этом небольшие корректировки до конца года Новачук не исключает. Речь может идти о снижении на доли процентного пункта или на 0,5 процентного пункта, однако заметного удешевления денег аналитик не прогнозирует.

Экономист также не видит предпосылок для резких решений регулятора. По его оценке, текущая макроэкономическая ситуация, бюджетная политика и внешние факторы пока не требуют экстренного пересмотра курса ЦБ.

Последний раз совет директоров Банка России рассматривал вопрос о ставке 11 сентября. Тогда показатель оставили на уровне 14% годовых, сославшись на усиление ценового давления. Следующее решение регулятор объявит 23 октября в 13:30 по московскому времени.