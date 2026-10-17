Путин поручил Кабмину ЦБ усовершенствовать меры поддержки инвестиций

Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству страны и Центробанку разработать и улучшить меры по поддержке инвестиционной деятельности. Текст опубликован на сайте Кремля. Доклад о проделанной работе глава государства ждёт в срок до 15 ноября 2026 года.

«Обеспечить дополнительную комплексную настройку федеральных и региональных мер поддержки инвестиционной деятельности, исходя из необходимости запуска нового инвестиционного цикла», — сказано в поручении.

К разработке мер президент попросил привлечь и ведущие деловые объединения страны. Поставленные задачи будут исполняться в рамках федерального бюджета, заложенного на 2027 год, а также с учётом дальнейших прогнозов на 2028 и 2029 годы. Ответственными за достижение цели назначены Михаил Мишустин и Эльвира Набиуллина.

Ранее вице-премьер России Александр Новак на правительственном часе в Совете Федерации сообщил, что российскому бизнесу нужны новые источники долгосрочного капитала, чтобы наращивать производство и развивать технологии без чрезмерной зависимости от дорогих банковских кредитов.