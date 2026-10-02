Кредиты слишком дороги: Новак предложил бизнесу опереться на «длинные деньги»

Российскому бизнесу нужны новые источники долгосрочного капитала, чтобы наращивать производство и развивать технологии без чрезмерной зависимости от дорогих банковских кредитов. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак на правительственном часе в Совете Федерации.

Одним из таких источников должны стать долгосрочные сбережения, направленные в инвестиции. Это позволит предприятиям привлекать средства для развития не только через банки.

Расширить финансовую базу власти рассчитывают за счёт выпуска облигаций и акций. Компании также будут стимулировать выходить на биржу, а пенсионные фонды и страховые организации — активнее участвовать в финансировании экономики.

Технологическому бизнесу уже компенсируют затраты, связанные с размещением акций. Эта мера дополняет действующие грантовые и кредитные программы поддержки.

Правительство также внесло в Госдуму законопроект об инвестиционном товариществе, который депутаты одобрили в первом чтении. Новая договорная форма должна увеличить приток прямых и венчурных инвестиций. Новак рассчитывает, что закон примут до конца года при поддержке Совета Федерации.

В сентябре вице-премьер поручил профильным ведомствам подготовить подробный анализ инвестиционной активности и структуры импорта. Тогда Минэкономразвития сообщало, что за январь — июль обрабатывающие производства выросли на 0,5%, в том числе машиностроение — на 6,4%, а выпуск лекарств — на 13,9%. Результаты анализа должны рассмотреть на следующем совещании.