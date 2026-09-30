Путин призвал дать новый импульс инвестициям в российскую экономику

России необходимо дать новый импульс инвестиционному циклу и обеспечить уверенный долгосрочный рост экономики. Об этом президент Владимир Путин заявил 30 сентября, выступая на первом заседании Государственной думы IX созыва.

Глава государства отметил, что эти задачи необходимо учитывать при формировании федерального бюджета на ближайшие три года. В числе приоритетов Путин также назвал поддержку регионов, устойчивость их бюджетов и укрепление налоговой базы.

«Следует обязательно поддержать регионы, их бюджетную устойчивость, налоговую базу. И в целом развитие экономики, уверенный и долгосрочный рост, запуск нового инвестиционного цикла», — сказал президент.

По словам Путина, предыдущий инвестиционный цикл фактически завершился: многие запланированные программы уже выполнены, поэтому экономике требуется новый импульс.

Тему запуска следующего цикла крупных проектов президент поднимал и на Восточном экономическом форуме в начале сентября. Тогда Путин также говорил, что прежний цикл крупных инвестпроектов завершён и стране необходимо переходить к новому этапу, подчеркнув, что инвестиционная активность зависит не только от ключевой ставки и макроэкономических показателей.