Финансист раскрыл, сколько ещё ставка ЦБ продержится на 14% и когда она станет ниже

В июльском прогнозе Банк России заложил среднюю ставку с 27 июля до конца 2026 года в диапазоне от 13,7 до 14%. Сохранение 14% до конца года как раз даёт верхнюю границу, поэтому 23 октября самым естественным решением выглядит пауза. Её вероятность близка к 80%, на шаг до 13,75% около 20%, повышение маловероятно. Об этом Life.ru рассказал директор финансовой компании Павел Анисимов.

В сентябре граждане ожидали роста цен на 14,2% в ближайшие 12 месяцев против 13,7% в августе, наблюдаемую инфляцию они оценивали в 15,1% при официальных 6,35%. Разрыв больше чем вдвое показывает, как сильно бензин и частые покупки окрашивают восприятие. Снижать ставку на таком фоне значит подтверждать опасения покупателей. Обнадёживает другое: доля тех, кто предпочитает сберегать свободные деньги, выросла до 52,9%. Высокая ставка работает, рубль на вкладе выглядит разумнее покупок впрок. Павел Анисимов Директор финансовой компании

По словам эксперта, ещё осенью 2025 года Эльвира Набиуллина предупреждала о временном ускорении цен в начале 2026 года после повышения налога на добавленную стоимость с 20 до 22%, и январские цифры это подтвердили. В сентябре Банк России сознательно воздержался от подсказок о следующем шаге. Такая манера оставляет Совету директоров свободу и приучает рынок смотреть на данные вместо обещаний.

С 7 октября по 6 ноября Министерство финансов направит на покупку валюты и золота 279,4 млрд рублей, около 12,7 млрд в день против 2,5 млрд в сентябре. Причина в нефти, сорт Urals в сентябре в среднем стоил 92,08 доллара за баррель против 67,11 в августе. Покупки выросли в 5 раз, однако рубль за это время укрепился, официальный курс юаня снизился с 12,80 рубля 7 октября до 12,50 к 14 октября. Экспортная выручка при дорогой нефти с запасом перекрывает спрос государства на валюту.

При сохранении 14% юань до конца октября скорее всего останется в пределах от 12,3 до 12,8 рубля. Ставка 13,75% дала бы импортёрам и населению повод активнее покупать валюту, однако при средней максимальной ставке по вкладам крупнейших банков 13,06% сбережения в рублях сохранят доходность выше роста цен. Ослабление тогда ограничится 10 или 20 копейками на юань.

Июльский прогноз предполагает среднюю ставку в 2027 году от 10,5 до 12,5%. Путь к этим уровням лежит через ожидания. Инфляция сначала поселяется в головах и лишь потом в ценниках, уходит она в обратном порядке. Курс рубля в этой истории служит зеркалом доверия, и пока он спокойно переносит пятикратный рост покупок валюты государством, доверие к выбранной линии выглядит прочным, заключил финансист.

Ранее финансист, кандидат экономических наук Кирилл Кучинский заявил, что Банк России на заседании 23 октября, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 14%. По его оценке, усиление инфляционного давления препятствует смягчению денежно-кредитной политики. Он связал рост цен в том числе с подорожанием топлива и повышением тарифов ЖКХ. При этом вероятность повышения ставки он оценил как низкую — в 5–10%. Однако, по оценке эксперта, снижение ставки было бы полезно бизнесу.