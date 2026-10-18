Финансист спрогнозировал ключевую ставку после заседания ЦБ 23 октября

Банк России на заседании 23 октября, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 14%, спрогнозировал финансист, кандидат экономических наук Кирилл Кучинский. По его оценке, усиление инфляционного давления препятствует смягчению денежно-кредитной политики.

Собеседник NEWS.ru связал рост цен в том числе с подорожанием топлива и повышением тарифов ЖКХ. При этом вероятность повышения ставки он оценил как низкую — в 5–10%. Однако, по оценке эксперта, снижение ставки было бы полезно бизнесу.