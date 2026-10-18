Финансист спрогнозировал ключевую ставку после заседания ЦБ 23 октября
Финансист Кучинский сомневается, что ЦБ РФ изменит ключевую ставку 23 октября
Банк России. Обложка © Life.ru
Банк России на заседании 23 октября, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 14%, спрогнозировал финансист, кандидат экономических наук Кирилл Кучинский. По его оценке, усиление инфляционного давления препятствует смягчению денежно-кредитной политики.
Собеседник NEWS.ru связал рост цен в том числе с подорожанием топлива и повышением тарифов ЖКХ. При этом вероятность повышения ставки он оценил как низкую — в 5–10%. Однако, по оценке эксперта, снижение ставки было бы полезно бизнесу.
Ранее в Центробанке назвали сокращение бюджетного дефицита одним из условий снижения ставки в 2027 году. Регулятор пояснил, что государственные расходы вместе с тратами граждан и бизнеса формируют спрос, который должен соответствовать производственным возможностям экономики.