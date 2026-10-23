Набиуллина спрогнозировала возвращение инфляции к 4% в 2027 году

Текущие темпы роста потребительских цен в России должны вернуться к целевому уровню 4% в первом полугодии 2027 года. Такой прогноз озвучила председатель Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров регулятора 23 октября.

При этом средняя инфляция за весь 2027 год, согласно обновлённому среднесрочному прогнозу ЦБ, ожидается в диапазоне 5,2–5,7%.

Ранее Life.ru сообщал, что Банк России 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Регулятор объяснил решение сохраняющимся ценовым давлением и высокими инфляционными ожиданиями. По оценке ЦБ, на 19 октября годовая инфляция составляла 6,8%, а к концу 2026 года может достичь 7,1–7,6%.