«Мяу» за 14%: ЦБ показал защитницу ключевой ставки в доспехах и с лапками

Банк России необычно оформил сообщение о сохранении ключевой ставки на уровне 14% годовых. Вместо привычной строгой подачи регулятор сопроводил публикацию в своём Telegram-канале изображением вооружённого мечом котёнка из мемов.

Котёнок из публикации ЦБ. Фото © Telegram / Банк России

На картинке пушистая героиня предстала в полном рыцарском облачении — она в доспехах и плаща, а в лапках держит мечь. Особую миловидность суровому образу придал розовый бантик, украшающий уши маленькой защитницы финансовой стабильности.