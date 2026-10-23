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Регион
Опубликовано 23 октября, 15:03

«Мяу» за 14%: ЦБ показал защитницу ключевой ставки в доспехах и с лапками

ЦБ опубликовал котёнка в рыцарских доспехах после решения по ключевой ставке

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

Банк России необычно оформил сообщение о сохранении ключевой ставки на уровне 14% годовых. Вместо привычной строгой подачи регулятор сопроводил публикацию в своём Telegram-канале изображением вооружённого мечом котёнка из мемов.

Котёнок из публикации ЦБ. Фото © Telegram / Банк России

Котёнок из публикации ЦБ. Фото © Telegram / Банк России

На картинке пушистая героиня предстала в полном рыцарском облачении — она в доспехах и плаща, а в лапках держит мечь. Особую миловидность суровому образу придал розовый бантик, украшающий уши маленькой защитницы финансовой стабильности.

Индекс Мосбиржи перешёл к снижению после решения ЦБ сохранить ключевую ставку
Индекс Мосбиржи перешёл к снижению после решения ЦБ сохранить ключевую ставку

Решение оставить ставку без изменений совет директоров ЦБ принял 23 октября. Регулятор объяснил паузу сохраняющимся инфляционным давлением и высокими ожиданиями роста цен среди населения и бизнеса. По оценке Центробанка, устойчивая инфляция остаётся в диапазоне 5–6% в годовом выражении. Дальнейшая денежно-кредитная политика будет зависеть от экономической ситуации и динамики потребительских цен. Следующее заседание по ставке намечено на 18 декабря.

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Владимир Озеров
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