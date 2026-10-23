«Мяу» за 14%: ЦБ показал защитницу ключевой ставки в доспехах и с лапками
ЦБ опубликовал котёнка в рыцарских доспехах после решения по ключевой ставке
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT
Банк России необычно оформил сообщение о сохранении ключевой ставки на уровне 14% годовых. Вместо привычной строгой подачи регулятор сопроводил публикацию в своём Telegram-канале изображением вооружённого мечом котёнка из мемов.
Котёнок из публикации ЦБ. Фото © Telegram / Банк России
На картинке пушистая героиня предстала в полном рыцарском облачении — она в доспехах и плаща, а в лапках держит мечь. Особую миловидность суровому образу придал розовый бантик, украшающий уши маленькой защитницы финансовой стабильности.
Решение оставить ставку без изменений совет директоров ЦБ принял 23 октября. Регулятор объяснил паузу сохраняющимся инфляционным давлением и высокими ожиданиями роста цен среди населения и бизнеса. По оценке Центробанка, устойчивая инфляция остаётся в диапазоне 5–6% в годовом выражении. Дальнейшая денежно-кредитная политика будет зависеть от экономической ситуации и динамики потребительских цен. Следующее заседание по ставке намечено на 18 декабря.