Индекс Мосбиржи перешёл к снижению после решения ЦБ сохранить ключевую ставку

Российский фондовый рынок ушёл в минус сразу после объявления решения Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. Индексы Мосбиржи и РТС, которые до публикации решения демонстрировали рост, резко сменили направление, свидетельствуют данные торгов.

Ещё в 13:25 мск индекс Мосбиржи прибавлял 0,22%, достигая 2434,74 пункта. Индекс РТС также находился в плюсе на 0,22% и составлял 945,44 пункта.

Однако уже к 13:30 мск ситуация изменилась. Индекс Мосбиржи опустился до 2418,68 пункта, потеряв 0,45% относительно предыдущего закрытия. РТС также снизился на 0,45%, до 939,21 пункта.

Резкая смена настроений на бирже совпала с публикацией решения Банка России. Регулятор второй раз подряд оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 14% годовых. В ЦБ объяснили сохранение жёстких денежно-кредитных условий повышенным ценовым давлением и высокими инфляционными ожиданиями.

Банк России продолжит оценивать динамику инфляции, состояние экономики и существующие риски перед следующими решениями по ставке. Согласно обновлённому прогнозу регулятора, в 2027 году средняя ключевая ставка может составить 12,5–13,5% годовых.

Ранее Life.ru рассказывал, почему Центробанк может сохранить ставку на уровне 14% до конца года. Директор финансовой компанииоценивал вероятность такого решения 23 октября примерно в 80%. По его словам, высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса мешают регулятору продолжить снижение ставки.