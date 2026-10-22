ЦБ понизил курс доллара на 23 октября до 81,13 рубля
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Банк России установил официальные курсы иностранных валют на пятницу, 23 октября 2026 года. Доллар подешевел почти на 85 копеек, евро потерял около 80 копеек, а курс китайского юаня также снизился.
Американская валюта опустилась на 84,84 копейки — до 81,1255 рубля. Официальный курс евро уменьшился на 79,73 копейки и составил 91,1364 рубля.
Китайский юань подешевел на 13,46 копейки. На 23 октября его курс установлен на уровне 12,146 рубля.
Ранее Life.ru рассказывал, какие факторы будут влиять на курс рубля во второй половине октября. Эксперты отмечали, что поддержку российской валюте могут оказать продажи экспортной выручки перед налоговыми платежами, тогда как увеличение государственных закупок валюты способно усилить давление на рубль. Среди других важных факторов аналитики выделяли динамику нефтяных цен и решения Центробанка по ключевой ставке