Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 октября, 19:19

ЦБ понизил курс доллара на 23 октября до 81,13 рубля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Miha Creative

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Miha Creative

Банк России установил официальные курсы иностранных валют на пятницу, 23 октября 2026 года. Доллар подешевел почти на 85 копеек, евро потерял около 80 копеек, а курс китайского юаня также снизился.

Американская валюта опустилась на 84,84 копейки — до 81,1255 рубля. Официальный курс евро уменьшился на 79,73 копейки и составил 91,1364 рубля.

Китайский юань подешевел на 13,46 копейки. На 23 октября его курс установлен на уровне 12,146 рубля.

Курс доллара на Украине обновил исторический максимум — 45,08 гривны
Курс доллара на Украине обновил исторический максимум — 45,08 гривны

Ранее Life.ru рассказывал, какие факторы будут влиять на курс рубля во второй половине октября. Эксперты отмечали, что поддержку российской валюте могут оказать продажи экспортной выручки перед налоговыми платежами, тогда как увеличение государственных закупок валюты способно усилить давление на рубль. Среди других важных факторов аналитики выделяли динамику нефтяных цен и решения Центробанка по ключевой ставке

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Центробанк
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar