ЦБ понизил курс доллара на 23 октября до 81,13 рубля

Банк России установил официальные курсы иностранных валют на пятницу, 23 октября 2026 года. Доллар подешевел почти на 85 копеек, евро потерял около 80 копеек, а курс китайского юаня также снизился.

Американская валюта опустилась на 84,84 копейки — до 81,1255 рубля. Официальный курс евро уменьшился на 79,73 копейки и составил 91,1364 рубля.

Китайский юань подешевел на 13,46 копейки. На 23 октября его курс установлен на уровне 12,146 рубля.