Курс доллара на Украине обновил исторический максимум — 45,08 гривны

После начала боевых действий Нацбанк Украины сначала зафиксировал курс гривны, а в октябре 2023 года перешёл к режиму управляемой гибкости. При нём регулятор допускает как ослабление, так и укрепление национальной валюты, одновременно выходя на рынок с интервенциями, чтобы сглаживать резкие скачки и компенсировать дефицит иностранной валюты. В 2026 году давление на гривну сохраняется из-за высокого спроса на импорт, прежде всего энергоресурсы и оборудование, а также значительного бюджетного дефицита. При этом НБУ рассчитывает удерживать валютный рынок под контролем за счёт международной помощи и накопленных резервов. В начале октября официальный курс уже впервые преодолел отметку 45 гривен за доллар, поэтому нынешние 45,08 стали очередным историческим максимумом.