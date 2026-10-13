Курс доллара на Украине обновил исторический максимум — 45,08 гривны
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Официальный курс доллара на Украине вновь обновил исторический максимум. На 14 октября Национальный банк страны установил его на уровне 45,08 гривны.
За сутки американская валюта подорожала ещё на 13 копеек. Предыдущий официальный курс составлял 44,95 гривны за доллар.
Одновременно вырос и евро. Его курс поднялся с 50,24 до 50,43 гривны.
Несмотря на очередной рекорд доллара, в Национальном банке Украины заявляют, что оснований ожидать резких и неконтролируемых скачков валютного курса сейчас нет.
НБУ продолжает устанавливать официальный курс в условиях режима управляемой гибкости, сохраняя возможность вмешиваться в валютный рынок для сглаживания значительных колебаний.
После начала боевых действий Нацбанк Украины сначала зафиксировал курс гривны, а в октябре 2023 года перешёл к режиму управляемой гибкости. При нём регулятор допускает как ослабление, так и укрепление национальной валюты, одновременно выходя на рынок с интервенциями, чтобы сглаживать резкие скачки и компенсировать дефицит иностранной валюты. В 2026 году давление на гривну сохраняется из-за высокого спроса на импорт, прежде всего энергоресурсы и оборудование, а также значительного бюджетного дефицита. При этом НБУ рассчитывает удерживать валютный рынок под контролем за счёт международной помощи и накопленных резервов. В начале октября официальный курс уже впервые преодолел отметку 45 гривен за доллар, поэтому нынешние 45,08 стали очередным историческим максимумом.
Ранее сообщалось, что биржа Binance отключила гривну и удалила пару USDT/UAH. Изменения вступили в силу 28 сентября.