Индекс Мосбиржи обновил максимум с 19 июня на фоне переговорных ожиданий

Индекс Московской биржи 13 октября достиг максимального значения с 19 июня, поднявшись до 2431,1 пункта. На пике торгов показатель прибавлял 1,56% относительно закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные торгов на 16:05 мск.

Рост российского фондового рынка происходит на фоне новых ожиданий, связанных с возможным урегулированием украинского конфликта. По мнению аналитика ФГ «Финам» Дмитрия Лозового, инвесторы положительно реагируют на сигналы о продолжении международных переговоров.

Дополнительным фактором стала публикация The Washington Post о подготовке США и европейскими странами совместного мирного плана. По информации газеты, предложения предусматривают гарантии безопасности Украине, восстановление её экономики, энергетическое сотрудничество с Россией и прекращение огня по линии соприкосновения.

При этом официального подтверждения инициативы нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели публикацию СМИ, однако о разработке такого документа ничего не слышали.

Дополнительную поддержку российским акциям оказывают улучшение диалога Москвы и Вашингтона и ожидания возможного ослабления санкций. Высокие цены на нефть также создают благоприятные условия для нефтегазовых компаний, считает аналитик.

«В совокупности геополитический фактор и сильная сырьевая конъюнктура все больше формируют ощущение начала новой волны роста, хотя ее устойчивость будет зависеть от появления более конкретных переговорных сигналов и дальнейшей риторики Банка России», — заключил Лозовой.

Ранее Life.ru сообщал о росте индекса Мосбиржи после заявления Дональда Трампа о поставках российского дизельного топлива. 9 октября американский президент объявил о договорённости с Владимиром Путиным по возвращению российского дизеля на мировой рынок. На этом фоне индекс Мосбиржи поднялся до 2321,31 пункта.