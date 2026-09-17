Андрей Бурковский заявил о планах получить паспорт США в течение года

Андрей Бурковский, который переехал из России в США, рассказал о планах получить американское гражданство. В интервью Юрию Дудю* актёр сообщил, что намерен оформить паспорт, однако точную дату не назвал.

«Осталось мало, около года», — сказал Бурковский, отвечая на вопрос о сроках.

Артист также рассказал, что продал московскую квартиру в пять раз дороже первоначальной цены. По словам Бурковского, жильё нравилось его семье, но после переезда там стало неспокойно. Журналисты и сотрудники полиции часто приходили к дому.

Кроме того, актёр оценил ежемесячные расходы семьи в Нью-Йорке примерно в 30 тысяч долларов. Большую часть этой суммы, по его словам, составляет аренда жилья. Дети Бурковского учатся в хорошей бесплатной школе, но ради этого семье приходится снимать квартиру в дорогом районе.

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