Бесплатная школа, дорогой район: Во сколько Бурковскому обходится Нью-Йорк

Андрей Бурковский заявил, что для комфортной жизни в Нью-Йорке семье необходимо около 30 тысяч долларов в месяц. О своих расходах после переезда в США актёр рассказал в интервью Юрию Дудю*.

По словам артиста, значительная часть бюджета уходит на аренду жилья. Бурковский объяснил, что его дети ходят в хорошую бесплатную школу, однако ради этого семье приходится жить в дорогом районе и больше платить за квартиру.

Актёр считает, что сейчас недвижимость в Нью-Йорке выгоднее покупать, чем снимать. Хорошо ориентироваться на местном рынке ему помогает супруга Ольга, которая после переезда освоила профессию риелтора.

Бурковский отметил, что жена хорошо понимает потребности клиентов и благодаря её новой работе он сам постоянно следит за ситуацией с недвижимостью. Семья актёра живёт в Нью-Йорке с 2024 года. До этого после переезда в США супруги около полутора лет находились в Лос-Анджелесе.

Ранее Life.ru рассказывал, что актёрская школа Бурковского в Нью-Йорке более чем вдвое снизила стоимость обучения. Один из курсов, который прежде стоил 1960 долларов, исчез из программы, а занятия для профессиональных актёров предлагались уже за 950 долларов.

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