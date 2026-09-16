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Опубликовано 16 сентября, 09:21

«Распнут, а потом воскресну»: Noize MC* возомнил себя Христом из-за уголовного дела*

Noize MC* сравнил себя с Христом после возбуждения уголовного дела*

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ noizemc

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ noizemc

Рэпер Noize MC* (Иван Алексеев*) отреагировал на возбуждённое против него уголовное дело о публичном оправдании терроризма. После концерта в Кишинёве музыкант опубликовал в соцсетях строки из своей песни «Свободная тема». По словам Алексеева*, о деле он узнал уже после выступления в столице Молдавии.

«Что ж, я несу свой крест на Голгофу первого места. Итоги всем давно известны: меня там распнут, а потом я воскресну. Судья, прими мои 30 талантов, не брезгуй. Я тебя создал по своему образу и подобию — ты прав, я бездарь», — написал артист.

С Noize MC* взыскали штраф за дискредитацию Армии России
С Noize MC* взыскали штраф за дискредитацию Армии России

Ранее стало известно, что в отношении Noize MC* (Ивана Алексеева*) возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Как сообщала прокуратура Москвы, поводом стали высказывания артиста на одном из концертов за пределами России. По версии надзорного ведомства, музыкант публично оправдывал террористическую идеологию и положительно отзывался о деятельности организации, признанной в РФ террористической.

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*Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

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Александра Мышляева
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