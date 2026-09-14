Против Noize MC* возбудили дело об оправдании терроризма
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ noizemc
В отношении рэпера Noize MC* (Ивана Алексеева*) возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Поводом стали высказывания музыканта на одном из концертов за пределами России, сообщили в прокуратуре Москвы.
По версии надзорного ведомства, во время выступления Алексеев* публично оправдывал террористическую идеологию и положительно высказывался о деятельности террористической организации.
Иные обстоятельства уголовного дела пока не раскрываются.
Ранее Life.ru рассказывал, что активисты уже требовали возбудить против Noize MC* дело о публичном оправдании терроризма. Тогда поводом стало выступление музыканта в испанской Валенсии, после которого обращение направили в Следственный комитет и Генпрокуратуру. А в прошлом году в Роскомнадзоре собирались «внимательно изучать деятельность беглого музыканта-иноагента».
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*Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.