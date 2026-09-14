Против Noize MC* возбудили дело об оправдании терроризма

В отношении рэпера Noize MC* (Ивана Алексеева*) возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Поводом стали высказывания музыканта на одном из концертов за пределами России, сообщили в прокуратуре Москвы.

По версии надзорного ведомства, во время выступления Алексеев* публично оправдывал террористическую идеологию и положительно высказывался о деятельности террористической организации.

Иные обстоятельства уголовного дела пока не раскрываются.

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