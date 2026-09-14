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Опубликовано 14 сентября, 08:12

Против Noize MC* возбудили дело об оправдании терроризма

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ noizemc

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ noizemc

В отношении рэпера Noize MC* (Ивана Алексеева*) возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Поводом стали высказывания музыканта на одном из концертов за пределами России, сообщили в прокуратуре Москвы.

По версии надзорного ведомства, во время выступления Алексеев* публично оправдывал террористическую идеологию и положительно высказывался о деятельности террористической организации.

Иные обстоятельства уголовного дела пока не раскрываются.

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Ранее Life.ru рассказывал, что активисты уже требовали возбудить против Noize MC* дело о публичном оправдании терроризма. Тогда поводом стало выступление музыканта в испанской Валенсии, после которого обращение направили в Следственный комитет и Генпрокуратуру. А в прошлом году в Роскомнадзоре собирались «внимательно изучать деятельность беглого музыканта-иноагента».

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*Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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Александра Вишнякова
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