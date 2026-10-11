Андрей Есипенко впервые выиграл чемпионат России по шахматам

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко впервые в карьере стал чемпионом России по шахматам. Он досрочно обеспечил себе победу на соревнованиях в Ростове-на-Дону.

После десяти партий Есипенко набрал семь очков. Ближайшие преследователи шахматиста — Евгений Наер и Давид Паравян — заработали по 5,5 очка. Таким образом, отрыв лидера перед заключительным туром оказался недосягаемым.

Есипенко 24 года. В 2025 году он завоевал бронзу Кубка мира, а весной 2026-го выступил на турнире претендентов. Призовой фонд мужского чемпионата России составляет семь миллионов рублей. Участники, занявшие первые пять мест, получат путёвки на Кубок мира ФИДЕ 2027 года.

Ранее сборная Узбекистана завоевала золото в открытом турнире шахматной Олимпиады в Самарканде. В заключительном туре хозяева обыграли Украину.