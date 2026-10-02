Узбекистан взял золото на крупнейшей шахматной Олимпиаде в истории

Сборная Узбекистана завоевала золото в открытом турнире шахматной Олимпиады в Самарканде. В заключительном туре хозяева обыграли Украину.

Для узбекской команды это второй титул в истории: впервые она выиграла Олимпиаду в 2022 году в индийском Ченнаи, а в 2024-м заняла третье место в Будапеште.

«Это наша вторая победа на Олимпиаде. Победа на родине — совсем другое дело. Думаю, мы показали на турнире высочайший уровень игры», — сказал гроссмейстер Джавохир Синдаров.

Олимпиада — главное командное состязание под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE). В матче встречаются по четыре игрока от каждой страны, а результаты их партий складываются в общий счёт. Команды проводят по 11 встреч с разными соперниками. В Самарканде участвовали 205 сборных в открытом зачёте и 189 — в женском; турнир продолжался почти две недели, а сотни партий шли одновременно в одном зале. Всего участие приняли почти 400 команд из более чем 190 стран.

Узбекистан набрал 20 очков из 22 возможных и выиграл десять матчей из одиннадцати. По пути к золоту команда одолела действующих чемпионов из Индии, Китай и лидировавшую в посеве сборную США. Единственное поражение хозяева потерпели от Германии, которая в итоге взяла бронзу. На первой доске Узбекистана выступал Нодирбек Абдусатторов: он не проиграл ни одной партии и получил личную золотую медаль.

«Думаю, мы можем с уверенностью сказать, что Узбекистан не имеет себе равных в мире шахмат», — заявил гроссмейстер.

Серебряные медали достались Индии, бронзовые — Германии. Для немецкой команды это первая медаль открытой Олимпиады с 2000 года, когда она выиграла серебро в Стамбуле.

«Это, безусловно, лучшая Олимпиада за последние годы — по крайней мере, за всё время моей карьеры», — оценил турнир Винсент Кеймер. В десятку сильнейших также вошли Венгрия, Франция, Испания, Азербайджан и Армения. В женском турнире победил Китай, второе место занял Казахстан, третье — действующие чемпионки из Индии. В составе индийской команды играла гроссмейстер Хампи Конеру.

Следующий большой вызов ждёт Синдарова в конце года: после победы в турнире претендентов он сыграет за мировую корону с индийцем Гукешем Доммараджу. Матч пройдёт в Женеве с 22 ноября по 12 декабря. К его началу обоим шахматистам исполнится по 20 лет — это будет самый молодой матч за титул чемпиона мира в истории.

В Самарканде прошла и Генеральная ассамблея FIDE. Её президентом избрали Тимура Турлова, ранее возглавлявшего Казахстанскую федерацию шахмат. В 38 лет он стал самым молодым руководителем организации.

«Интерес к игре определённо растёт с каждым годом. Это не просто профессиональный спорт: шахматы становятся популярнее практически повсюду», — сказал Турлов. По завершении соревнований олимпийский флаг передали представителям ОАЭ: 47-я шахматная Олимпиада состоится в Абу-Даби в 2028 году.

Российские сборные на турнире не выступали: FIDE не допустила команды к Олимпиаде в Самарканде. Вопрос о допуске рассматривали по инициативе Вишванатана Ананда, который тогда исполнял обязанности главы организации. Федерация шахмат России раскритиковала итоги голосования: сторонников отделения спорта от политических разногласий оказалось меньше.