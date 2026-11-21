Андрей Филатов переизбран президентом Федерации шахмат России. Выборы прошли на съезде организации в Москве, сообщила пресс-служба ФШР.

Филатов был единственным кандидатом. Накануне федерация сообщила, что других предложений по кандидатурам не поступило. Филатов возглавляет ФШР с 2014 года. До нынешних выборов его переизбирали в 2018 и 2022 годах. Новый срок рассчитан на четыре года.

Ранее Life.ru сообщал, что российская женская сборная по шахматам впервые в истории завоевала золото командного чемпионата Азии, досрочно обеспечив себе первое место на турнире в Абу-Даби. Нашу команду представляли Екатерина Лагно, Полина Шувалова, Лея Гарифуллина, Анна Шухман и Екатерина Гольцева. Подопечные Сергея Рублевского уверенно прошли турнирную дистанцию и стали недосягаемыми для соперниц ещё до заключительного игрового дня.