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Опубликовано 28 октября, 10:37

Андрей Макаревич* стал отцом в пятый раз

Музыкант Андрей Макаревич* вновь стал отцом. У артиста и его супруги Эйнат Кляйн родилась дочь. Для пары это второй общий ребёнок, а для самого исполнителя — пятый.

Супруга Андрея Макаревича* Эйнат Кляйн с новорождённой дочерью. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Андрей Макаревич

Супруга Андрея Макаревича* Эйнат Кляйн с новорождённой дочерью. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Андрей Макаревич

В семье уже подрастает сын Эйтан, который теперь стал старшим братом. Мальчик успел познакомиться с новорождённой сестрой. Имя девочки и другие подробности её рождения пока не раскрываются. Также не уточняется, когда именно малышка появилась на свет.

Макаревич* и Кляйн воспитывают общего сына Эйтана. Теперь в их семье двое детей. Для музыканта рождение дочери стало ещё одним пополнением в большой семье: у него также есть дети от предыдущих отношений.

Звезда «Трудных подростков» Виталий Андреев стал отцом
Звезда «Трудных подростков» Виталий Андреев стал отцом

Ранее Life.ru сообщал, что 72-летний Андрей Макаревич* готовится стать отцом в пятый раз. О беременности Эйнат Кляйн стало известно ещё летом, когда супругов встретила на фестивале Лаймы Вайкуле в Латвии журналистка Божена Рынска.

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* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vino.and.co

Наталья Афонина
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