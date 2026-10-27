Звезда «Трудных подростков» Виталий Андреев стал отцом

Звезда сериала «Трудные подростки» Виталий Андреев стал отцом. Его супруга, актриса Ольга Зайцева, 26 октября родила дочь, которую назвали Александрой. Счастливые родители поделились в соцсетях фотографиями из роддома.







Для 30-летнего Андреева и его избранницы девочка стала первым ребёнком. Актёр известен зрителям по роли Фила в «Трудных подростках», а его супруга снималась в сериале «Открытый брак».

Пара рассекретила свои отношения в ноябре 2025 года. Уже в январе Андреев сделал возлюбленной предложение в день своего 30-летия. Ради этого он снял короткометражный фильм, в финале которого бросил коробочку с кольцом прямо с экрана. Виталий поймал её уже в зрительном зале и встал перед Ольгой на одно колено. Актёр назвал её согласие лучшим подарком на юбилей. Влюблённые поженились 28 апреля, а прямо на свадебной церемонии объявили, что ждут ребёнка.

Ранее Life.ru рассказывал, что ещё одна пара из сериала «Трудные подростки», Мила Ершова и Святослав Рогожан, впервые стала родителями. В апреле у супругов родился сын Кай. Актёры познакомились ещё во время учёбы, позднее вместе снимались в сериале, а в 2024 году сыграли свадьбу.