Звезда «Трудных подростков» Виталий Андреев стал отцом
Обложка. Кадр из сериала © «Трудные подростки» (2019 – 2024). Реж. Рустам Ильясов, Александр Цой, сцен. Алексей Воробьев, Екатерина Матвиенко
Звезда сериала «Трудные подростки» Виталий Андреев стал отцом. Его супруга, актриса Ольга Зайцева, 26 октября родила дочь, которую назвали Александрой. Счастливые родители поделились в соцсетях фотографиями из роддома.
Для 30-летнего Андреева и его избранницы девочка стала первым ребёнком. Актёр известен зрителям по роли Фила в «Трудных подростках», а его супруга снималась в сериале «Открытый брак».
Пара рассекретила свои отношения в ноябре 2025 года. Уже в январе Андреев сделал возлюбленной предложение в день своего 30-летия. Ради этого он снял короткометражный фильм, в финале которого бросил коробочку с кольцом прямо с экрана. Виталий поймал её уже в зрительном зале и встал перед Ольгой на одно колено. Актёр назвал её согласие лучшим подарком на юбилей. Влюблённые поженились 28 апреля, а прямо на свадебной церемонии объявили, что ждут ребёнка.
Ранее Life.ru рассказывал, что ещё одна пара из сериала «Трудные подростки», Мила Ершова и Святослав Рогожан, впервые стала родителями. В апреле у супругов родился сын Кай. Актёры познакомились ещё во время учёбы, позднее вместе снимались в сериале, а в 2024 году сыграли свадьбу.
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