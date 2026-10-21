«Результат 14 лет любви»: Солист «Комнаты культуры» впервые стал отцом

Солист группы «Комната культуры» Женя Трофимов впервые стал отцом. У 31-летнего музыканта и его супруги Софии родился сын, которого назвали Александром. Радостной новостью пара поделилась в социальных сетях.

«Результат 14 лет любви. 18 октября на свет появился наш Сашенька, ну или Александр Евгеньевич», — написал певец.

София рассказала, что муж находился рядом с ней во время родов. Новоиспечённых родителей уже поздравили коллеги по шоу-бизнесу, среди которых Клава Кока, Регина Тодоренко и Настасья Самбурская.

История любви супругов началась задолго до музыкальной популярности Трофимова. Они познакомились ещё подростками, когда будущему певцу было 17 лет, а Софии — 15. Молодые люди жили по соседству, а в сентябре 2023 года официально поженились.

Избранница музыканта не связана с шоу-бизнесом и работает мастером ногтевого сервиса. При этом именно ей Трофимов одной из первых показывает новые песни. По признанию артиста, мнение супруги для него особенно важно, хотя далеко не все будущие хиты она оценивает положительно с первого прослушивания.

Ранее Life.ru рассказывал, что Женя Трофимов предпочёл отдых в сибирском Шерегеше поездкам в тёплые страны. Музыкант признавался, что вместе с женой успел побывать в Дубае, но горнолыжные курорты России ему нравятся больше. Кроме того, Life.ru выяснил расценки и особенности концертного райдера группы «Комната культуры». По данным SHOT, за частное выступление продолжительностью 50 минут коллектив запрашивал 2,5 миллиона рублей, а организаторам требовалось обеспечить музыкантам определённые условия проживания и перелётов.