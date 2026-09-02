«Его зовут Аврелий!»: Сын Джона Леннона впервые стал отцом в 50 лет

Наследник Джона Леннона и Йоко Оно, музыкант Шон Леннон, впервые стал папой в 50 лет. Вместе с возлюбленной Шарлоттой Кемп Мюль он показал снимки малыша в соцсетях и рассказал, что сына назвали Аврелием.

«Что же… Мы с Шарлоттой хотели бы объявить, что действительно создали человека! Его зовут Аврелий!», — подписал он фотографию.

Знакомство пары состоялось на фестивале Коачелла в 2007 году. С тех пор Шон и Шарлотта остаются вместе, совмещая личные отношения с совместной работой. Одним из результатов их творческого сотрудничества стала музыкальная группа The Ghost of a Saber Tooth Tiger. Проект позволил им продолжить карьеру в качестве артистов одновременно с семейной жизнью.

Модельный путь Кемп Мюль начался ещё в детстве. Когда девушке было 12 лет, её заметил скаут на конкурсе чтецов, проходившем в Атланте. В дальнейшем Шарлотта стала лицом Maybelline и появилась в рекламных кампаниях Tommy Hilfiger и Dior. Помимо индустрии моды, она развивалась и как актриса. На экране Кемп Мюль можно увидеть в сериале «Покерфейс». Кроме того, она сыграла в комедии-хорроре Джима Джармуша «Мёртвые не умирают».

Ранее сообщалось, что знаменитый переход на лондонской улице Эбби-Роуд снова стал площадкой для сцены, знакомой миллионам поклонников The Beatles. Спустя 57 лет четверо музыкантов вновь прошли по нему, однако на этот раз легендарную группу представили актёры Харрис Дикинсон, Барри Кеоган, Пол Мескал и Джозеф Куинн. На съёмках байопика исполнители примерили образы Джона Леннона, Ринго Старра, Пола Маккартни и Джорджа Харрисона соответственно.