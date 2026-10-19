Андрей Разин в суде Турции добился прав на 28 песен «Ласкового мая»

Разыскиваемый в России продюсер Андрей Разин добился в суде Турции признания за собой авторских прав на 28 песен группы «Ласковый май». В список вошли и известные композиции «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» и «Лето». Ранее российские суды отказали Разину в признании исключительных прав на произведения коллектива.

Решение вынес Серикский 1-й межрайонный суд. С иском обратился российский предприниматель Николай Коржиков, который прежде фигурировал в судах в России.

«На основании вышеизложенного: в удовлетворении иска истца отказать; установить, что автором слов, музыки и обладателем авторских прав на следующие произведения [28 песен] является ответчик Андрей Разин (Андрей Александрович Разин)», — цитирует ТАСС выдержку из судебного документа.

При этом в России Разин ранее проиграл споры о правах на песни группы. Суды всех инстанций признали поддельными документы, которые продюсер и связанные с ним лица использовали для подтверждения своих требований. Согласно материалам следствия, Коржиков также фигурирует в деле о предполагаемой мошеннической схеме Разина.

Решение суда первой инстанции уже обжаловали в региональном суде Антальи. Российские адвокаты считают, что продюсер пытается через зарубежные суды получить права на музыкальное наследие «Ласкового мая», которые ему не удалось отстоять в России.

«Ранее в судах [России] Разин обвинял вдову Юрия Шатунова в наличии у неё немецкого гражданства, а теперь, исчерпав в РФ возможности во всех инстанциях, пытается через аффилированные с ним лица инициировать судебные тяжбы с нашими доверителями за границей», — рассказал один из представителей правообладателей.

По оценке этой стороны спора, Коржиков выступал в турецком процессе как связанное с Разиным лицо, а сам продюсер фактически отстаивал через него права на 28 композиций группы.