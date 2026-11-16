Продюсер Андрей Разин выразил соболезнования в связи со смертью Валентины Кузнецовой — матери основателя «Ласкового мая» Сергея Кузнецова. Он назвал её мужественной женщиной и добрым, порядочным человеком.

«Царство Небесное, Валентина Алексеевна. Покойтесь с миром. Вы были мужественной женщиной и выполнили свой долг — и как мама, и как очень порядочный, хороший человек. Вечная память», — приводит слова Разина РИА «Новости».