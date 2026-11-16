В Оренбурге на 96-м году жизни скончалась Валентина Кузнецова — мать композитора Сергея Кузнецова, основавшего группу «Ласковый май» и написавшего её главные хиты. О смерти женщины 16 ноября сообщили её близкие, пишет «Оренбург Медиа».

«Мама Сергея Кузнецова, Валентина Алексеевна Кузнецова, держалась до последнего… Но сегодня, 16 ноября 2026 года, её не стало», — рассказал представитель окружения семьи.

По словам знакомых, причиной смерти стали проблемы с сердцем. «К сожалению, сердце Валентины Алексеевны не выдержало», — сообщил собеседник, знакомый с обстоятельствами произошедшего.

Валентина Кузнецова умерла дома, во сне. Всего три недели назад, 25 октября, она отметила 95-летие. Последние годы женщина жила в Оренбурге, где её поддерживали родственники и друзья покойного сына.

Сергей Кузнецов ушёл из жизни 7 ноября 2022 года в возрасте 58 лет. Композитор прославился благодаря созданию «Ласкового мая» и песням «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер». Он также основал коллективы «Чернила для пятого класса», «Стекловата», «Радуга ночью» и Spice Boys.

Валентина Алексеевна тяжело переживала смерть единственного сына. В своё время она помогала ему начинать музыкальную карьеру и даже продала автомобиль, чтобы Сергей смог приобрести профессиональную аппаратуру. За заботу и поддержку друзья композитора называли её «общей мамой».

Прощание с Валентиной Кузнецовой запланировано на 18 ноября в Оренбурге. Её похоронят на кладбищенском комплексе «Степной» рядом с сыном.