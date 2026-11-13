Семья Юрия Шатунова сохранила за собой права на наследие «Ласкового мая» в споре о двух товарных знаках. Президиум Суда по интеллектуальным правам отклонил кассационные жалобы предпринимателя Николая Коржикова, который пытался отменить решения Роспатента. Правовая охрана обоих знаков признана недействительной. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

Коржиков получил права на спорные обозначения после ряда переходов от прежних владельцев, среди которых был продюсер Андрей Разин. Предприниматель настаивал, что основания для регистрации названия существовали ещё с 1988 года, и оспаривал решение ведомства, принятое по возражению вдовы певца Светланы Шатуновой.

Решающим аргументом стала песня Сергея Кузнецова «Лето». Слова «Ласковый май» входят в её текст и, как установил Роспатент, остаются узнаваемой частью произведения даже вне музыкального контекста. Это подтвердили архивные записи, концертные афиши и обложки музыкальных носителей.

Исключительные права на композицию Кузнецов передал Юрию Шатунову по договору от 1 октября 2019 года. После смерти артиста они перешли его вдове и детям. При этом согласия первоначального правообладателя на регистрацию спорных товарных знаков получено не было.

Коржиков также пытался поставить под сомнение договор между композитором и певцом, ссылаясь на прежние судебные решения в пользу Разина. Однако суд учёл, что эти решения впоследствии были отменены, и не нашёл оснований для удовлетворения жалоб.