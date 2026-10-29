Суд отказал матери композитора Кузнецова в споре о песнях «Ласкового мая»

Мать основателя «Ласкового мая» Сергея Кузнецова не смогла оспорить завещание сына, по которому права на песни легендарной группы достались наследникам Юрия Шатунова. Дорогомиловский суд Москвы отклонил иск Валентины Кузнецовой к вдове певца Светлане Шатуновой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Решение вынесли 29 октября. Суд отказал Валентине Кузнецовой в удовлетворении требований о признании завещания недействительным. Таким образом, на данном этапе наследственный спор завершился в пользу семьи покойного солиста «Ласкового мая».

Спор касается музыкального наследия Сергея Кузнецова, написавшего главные хиты коллектива, включая «Белые розы» и «Седую ночь». После смерти Юрия Шатунова права на ряд композиций перешли его наследникам, что стало поводом для нескольких судебных разбирательств.

За контроль над творческим наследием группы также боролся её бывший продюсер Андрей Разин. Однако суды неоднократно принимали решения в пользу семьи Шатунова, рассматривая законность договоров о передаче прав на песни.