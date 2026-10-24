Вдова Шатунова потребовала уголовного преследования Разина в Турции

Вдова солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова Светлана потребовала привлечь продюсера Андрея Разина к уголовной ответственности в Турции. Поводом стало решение местного суда, признавшего за ним права на 28 песен легендарной группы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы.

Представитель семьи артиста направил обращение в турецкую прокуратуру с просьбой проверить законность действий бывшего продюсера коллектива.

«Прошу провести проверку на предмет законности действий гражданина Турецкой Республики Разина Андрея Александровича», — говорится в заявлении.

Речь идёт о решении Серикского 1-го межрайонного суда, который удовлетворил требования Разина об установлении прав на композиции «Ласкового мая». Среди них оказались знаменитые хиты «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» и другие песни.

Продюсер, получивший турецкое гражданство в 2021 году, начал оформлять права на музыкальное наследие группы уже после смерти Шатунова. В январе 2023 года он зарегистрировал в Министерстве культуры и туризма Турции права на фонограммы 28 композиций, а в августе 2024-го — на их тексты и мелодии.

Ранее Life.ru сообщал, что вдова Шатунова добилась победы в судебном споре с Разиным в России. Щербинский районный суд Москвы частично удовлетворил её иск о признании недействительными документов, связанных с передачей прав на произведения и изображения певца.