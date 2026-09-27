Фирма Андрея Разина требует $100 млн за песни Шатунова на YouTube и Spotify

Американская World Media Alliance Label Inc., связанная с Андреем Разиным, пытается через суд добиться выплаты не менее $100 млн из-за распространения песен Юрия Шатунова на крупнейших музыкальных сервисах. Это следует из материалов дела, зарегистрированного в федеральном суде Среднего округа Теннесси, пишет Mash.

Иск был подан 6 апреля 2026 года. Ответчиками указаны TuneCore, французская Believe и российское ООО «Издательство Монолит». Спор касается авторских прав на музыкальные произведения и их распространения через цифровые площадки.

В материалах разбирательства фигурируют сотни ссылок на композиции, связанные с Юрием Шатуновым, в том числе «Седая ночь», «Не молчи», «Одноклассники», «Грёзы» и «Звёздная ночь». Претензии также затрагивают использование YouTube Content ID и изменение информации о релизах. Часть спорных записей уже исчезла из Spotify.

«Монолит» давно работает с каталогом «Ласкового мая». Ещё в 2010 году под брендом «Монолит Рекордс» выходили записи группы конца 1980-х годов с вокалом Шатунова. При этом в России права на основные хиты певца закреплены за его наследниками. В 2024 году суд признал за вдовой и детьми Шатунова исключительные права на 23 произведения, среди которых «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер».

В мае 2026 года Краснодарский краевой суд также отменил решение 2007 года, на которое Разин ссылался в спорах вокруг музыкального наследия группы. Параллельно World Media Alliance Label пытается зарегистрировать в США товарный знак Silver Night — англоязычный вариант названия «Седая ночь» — для одежды и мерча. В продаже уже появились футболки с изображением Шатунова.

В мае Краснодарский краевой суд отменил решение 2007 года, которым авторство песен «Ласкового мая» признавалось за Андреем Разиным. Решение вступило в силу после рассмотрения апелляции семьи Шатунова.