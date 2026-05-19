Суд установил, что авторство песен «Ласкового мая» не принадлежит Андрею Разину

Апелляционная инстанция Краснодарского краевого суда удовлетворила жалобу вдовы Юрия Шатунова Светланы на решение 2007 года, которым авторство песен «Ласкового мая» было установлено за Андреем Разиным. По словам адвокатов семьи певца, новое судебное решение вступает в силу незамедлительно. Разин сейчас заочно арестован по обвинению в мошенничестве.

Речь идёт о споре вокруг главных хитов группы, включая «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер». Ранее вдова и дети Шатунова уже обращались в суд, требуя признать за ними исключительные права на 23 песни.

Адвокат Олег Ситников заявил ТАСС, что суд согласился с доводами семьи артиста. По его словам, позиция Разина выглядела противоречивой: в одном процессе он утверждал, что автором спорных произведений был Сергей Кузнецов, а позже заявил об авторстве уже за собой.

«Суд согласился с доводом заявителя апелляционной жалобы о том, что позиция Разина более чем противоречива», — рассказал Ситников.

Представители семьи Шатунова также указывали, что дело 2007 года рассматривалось в особом порядке, хотя, по их мнению, должно было идти как исковое производство. Кроме того, в том процессе сам Юрий Шатунов не участвовал.

Вторая адвокат семьи, Асель Мухтарова-Казарновская, сообщила, что суд не согласился с доводами стороны Разина о рукописных нотных листах. По её словам, в этих материалах нашли грубые музыкальные ошибки.

Спор за права на песни «Ласкового мая» тянется уже несколько лет. Разин пытался обжаловать отказ в правах на композиции в Верховном суде РФ, но добиться пересмотра не смог.