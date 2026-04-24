Разину грозит до 6 лет тюрьмы за присвоение доходов от ИИ-кавера «Седой ночи»

Экс-продюсеру «Ласкового мая» Андрею Разину может грозить крупный штраф и до 6 лет колонии за незаконное использование ИИ-кавера «Седой ночи». Об этом «Газете.ru» рассказал адвокат Станислав Вершинин.

Обвинения выдвинул автор нейрокавера с Канье Уэстом. Август Септемберов сообщил, что гендиректор студии «Ласковый май» без разрешения скачал композицию и выложил её на музыкальные площадки, указав исполнителями Bad Style и Tender May.

Адвокат отметил, что если это действительно так, то действия Разина подпадают под статью 146 УК РФ («Нарушение авторских и смежных прав»). По словам Вершинина, он незаконно использовал и пытался распоряжаться чужим произведением ради дохода. За это грозит штраф до 500 тысяч рублей и реальный срок до 6 лет.

Предположительно, ИИ-кавер принёс около 10 млн рублей, однако сам Септемберов вряд ли получит эти деньги. Адвокат пояснил, что в России ИИ-контент не охраняется авторским правом.

«Согласно статье 1228 ГК РФ, автором признается только человек (гражданин), творческим трудом которого создано произведение», — подчеркнул Вершинин.

Заработать автор кавера способен, только договорившись с правообладателями оригинала — наследниками певца Юрия Шатунова. По мнению адвоката, они вправе выделить Септемберову часть выручки за раскрутку трека.