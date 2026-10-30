Андрей Тихонов в третий раз стал главным тренером красноярского «Енисея»

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов в третий раз возглавил красноярский «Енисей». О возвращении 56-летнего специалиста сообщила пресс-служба клуба. Срок нового соглашения пока не раскрывается.

Тихонов сменил на тренерском посту Александра Тарханова, который руководил командой всего две недели. 72-летнего специалиста назначили 15 октября, однако после двух поражений подряд клуб вновь решился на перестановки.

Для Тихонова это уже третья попытка добиться успеха с красноярцами. Впервые он работал с командой с 2016 по 2017 год и привёл её к бронзовым медалям Первой лиги. Тогда «Енисей» получил возможность побороться за выход в РПЛ, но уступил тульскому «Арсеналу» в стыковых матчах.

Второе возвращение состоялось в январе 2024 года. Тихонов руководил клубом почти два года, однако в декабре 2025-го стороны прекратили сотрудничество.

Теперь специалисту предстоит исправлять положение «Енисея» в нынешнем сезоне. После 15 туров красноярцы набрали 14 очков и занимают 13-е место в таблице Лиги PARI. Команда проиграла три последних матча.

Ближайшую встречу «Енисей» проведёт 31 октября на выезде против «Ленинградца». Тихонов, восемь раз становившийся чемпионом России в составе «Спартака», возвращается в Красноярск спустя менее года после предыдущего ухода.

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