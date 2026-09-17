Ангелина Вовк вышла замуж? Кто на самом деле сыграл свадьбу с 29-летним редактором «Малахова»

Сообщения о том, что 84-летняя телеведущая Ангелина Вовк якобы тайно вышла замуж за 29-летнего мужчину, оказались следствием необычного совпадения. Свадьбу сыграла не сама народная артистка России, а её молодая родственница и полная тёзка — Ангелина Вовк-младшая.

История раскрылась в эфире программы «МАЛАХОВ», где 16 сентября Ангелину Михайловну поздравляли с 84-летием. В студии появился видеоредактор шоу Иван Полбенников и объявил: «Я муж Ангелины Вовк».

Выяснилось, что супругой 29-летнего Полбенникова стала Ангелина Вовк-младшая. Телеведущая называет девушку своей внучкой, хотя по родству она является её внучатой племянницей — дочерью племянника Вовк.

Молодую Ангелину назвали в честь знаменитой родственницы, и она носит ту же фамилию. Ещё в 2017 году телеведущая рассказывала, что специально хотела, чтобы имя «Ангелина Вовк» продолжало жить в семье.

Полбенников познакомился с будущей женой во время работы на телевидении. Свадьба пары состоялась летом 2026 года в узком кругу близких.

Сама 84-летняя Ангелина Вовк в новый брак не вступала. В её биографии было два официальных мужа — диктор Геннадий Чертов и чехословацкий художник и архитектор Индржих Гётц. В 2019 году обсуждалась возможная свадьба телеведущей с Михаилом Куницыным, однако она так и не состоялась.

16 сентября 2026 года самой Ангелине Вовк исполнилось 84 года. Сейчас она продолжает преподавательскую и творческую деятельность, а летом возглавляла жюри Международного фестиваля «Песенка года» в «Орлёнке».