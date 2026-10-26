Англичане покинули поле на юношеском Кубке мира, потому что одного из игроков назвали «обезьяной»

Сборная Англии отказалась продолжать матч с Ирландией на Кубке мира по футболу среди игроков до 15 лет после того, как один из англичан заявил, что соперник назвал его «обезьяной». Встречу в Баку остановили при счёте 4:1 в пользу ирландцев.

Англичане покинули поле после стычки с ирландцами. Видео © X / Robby Richmond

Инцидент произошёл на последней минуте игры. На видео видно, как один из спортсменов сборной Англии толкает ирландца, после чего начинается стычка. После англичанин обратился к тренерскому штабу. Главный тренер Мэтт Торп обсудил ситуацию с арбитром, после чего увёл команду с поля. На видеозаписи трансляции слышно, как представитель английской сборной сообщает судье об обвинении в расизме и объясняет, что игроки не хотят продолжать матч. Между тренерскими штабами обеих команд также произошла напряжённая перепалка.

ФИФА начала разбирательство и собирает официальные отчёты. Материалы планируют передать независимому дисциплинарному комитету. Футбольная ассоциация Англии подтвердила, что поддерживает связь с организацией, и подчеркнула, что благополучие игроков для неё в приоритете.

Тем временем юношеская сборная России по футболу завершила групповой этап чемпионата мира и фестиваля ФИФА в Азербайджане без единого поражения. В заключительном матче команда игроков до 15 лет обыграла Турцию со счётом 4:1 и вышла в плей-офф с первого места. Подопечные Дениса Первушина одержали пять побед в пяти встречах, набрали 15 очков и возглавили группу AE. Ранее российские футболисты разгромили Судан (12:0), Сьерра-Леоне (7:0), Джибути (13:0) и Афганистан (8:0).