Пять побед и 44 гола: Сборная России U15 разгромила Турцию и вышла в плей-офф ЧМ ФИФА

Юношеская сборная России по футболу завершила групповой этап чемпионата мира и фестиваля ФИФА в Азербайджане без единого поражения. В заключительном матче команда игроков до 15 лет обыграла Турцию со счётом 4:1 и вышла в плей-офф с первого места. Об этом сообщили в Российском футбольном союзе.

Встреча прошла 26 октября в посёлке Говсан. Россияне открыли счёт уже на восьмой минуте благодаря голу Матвея Родионова, а на 14-й преимущество удвоил Илья Храбрый. После перерыва турецкие футболисты реализовали пенальти, однако Матвей Абдулхаликов и Анатолий Цимин довели счёт до разгромного.

Подопечные Дениса Первушина одержали пять побед в пяти встречах, набрали 15 очков и возглавили группу AE. Ранее российские футболисты разгромили Судан (12:0), Сьерра-Леоне (7:0), Джибути (13:0) и Афганистан (8:0). Общая разница забитых и пропущенных мячей составила 44:1.

Теперь россияне продолжат борьбу в сильнейшем дивизионе плей-офф вместе с победителями других групп. Турнир проходит в формате 8 на 8 на уменьшенных полях, а каждый матч состоит из двух таймов по 20 минут.

Соревнования в Азербайджане стали для российской футбольной сборной первым официальным турниром под эгидой ФИФА с 2022 года. Команда выступает под национальным флагом и с государственным гимном.

Ранее Life.ru рассказывал, как сборная России разгромила Афганистан со счётом 8:0 на глазах у легендарного тренера Арсена Венгера. Французский специалист, занимающий пост руководителя отдела глобального развития футбола ФИФА, лично посетил встречу и положительно оценил игру российских юниоров.