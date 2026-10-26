Сборная России по футзалу дважды сыграет с командой из топ-20 рейтинга ФИФА

Сборная России по футзалу проведёт два товарищеских матча с Вьетнамом, который входит в двадцатку сильнейших команд мира. Игры состоятся 8 и 10 ноября в Нижнем Новгороде. Об этом объявил Российский футбольный союз.

Обе встречи пройдут в физкультурно-оздоровительном комплексе «Мещерский», где домашние матчи проводит нижегородское «Торпедо». Российская команда также организует в городе учебно-тренировочный сбор.

Вьетнам занимает 20-е место в рейтинге ФИФА по футзалу. Соперники уже встречались летом 2026 года на международном турнире в Таиланде. Тогда матч, состоявшийся 1 августа, завершился вничью — 2:2.

Таким образом, ноябрьские игры станут для россиян возможностью вновь проверить силы в противостоянии с командой из верхней части мирового рейтинга. При этом две встречи подряд позволят тренерскому штабу оценить футболистов в условиях одного сбора.

В последние месяцы национальная команда продолжала проводить международные товарищеские матчи. В частности, 19 и 20 октября россияне дважды обыграли Таджикистан.

Окончательный состав на встречи с Вьетнамом пока не объявлен. Также остаются неизвестными время начала игр и стоимость билетов. Российский футбольный союз обещает опубликовать эту информацию дополнительно.

Нижний Новгород уже принимал международную футбольную встречу этой осенью. Как сообщал Life.ru, 6 октября на местном стадионе состоялся товарищеский матч сборных России и Нигерии. Игра стала заключительной в осеннем цикле команды Валерия Карпина, которая перед этим встретилась с Ираном и Намибией.