Легенда «Арсенала» Венгер остался впечатлён игрой юношеской сборной России

Юношеская сборная России разгромила Афганистан со счётом 8:0 на глазах у Арсена Венгера. Бывший главный тренер лондонского «Арсенала», который сейчас отвечает за глобальное развитие футбола в ФИФА, лично посетил матч российских игроков до 15 лет на международном турнире в Баку.

Французского специалиста заметили у кромки поля во время встречи четвёртого тура предварительного этапа. К моменту его появления команда Дениса Первушина уже успела открыть счёт. О визите Венгера сообщила пресс-служба молодёжной сборной России.

В итоге россияне забили соперникам восемь безответных мячей. Илья Храбрый оформил хет-трик, Матвей Родионов отличился дважды. Ещё по одному голу записали на свой счёт Егор Люсин, Матвей Абдулхаликов и Анатолий Цимин.

Для команды эта победа стала четвёртой подряд. Ранее российские футболисты обыграли Судан со счётом 12:0, Сьерра-Леоне — 7:0 и Джибути — 13:0. Таким образом, за четыре встречи подопечные Первушина забили 40 мячей и ни разу не пропустили.

Сам Венгер, по сообщениям спортивных СМИ, положительно оценил увиденное. На вопрос о впечатлениях от выступления российской команды он ответил: «Очень хорошее впечатление».

Французский тренер приехал в Азербайджан в рамках работы ФИФА. Он уже посещал другие матчи юношеского турнира, в том числе встречу Азербайджана с Андоррой. Поэтому связывать его появление с возможным приглашением российских футболистов в «Арсенал» оснований пока нет.

Впереди у сборной России заключительная игра предварительного этапа против Турции. Турнир в Баку стал первым с 2022 года официальным соревнованием под эгидой ФИФА, в котором российская команда участвует с национальными флагом и гимном.

Накануне сборная России до 15 лет одержала третью крупную победу на турнире ФИФА в Азербайджане. Как сообщал Life.ru, 25 октября команда Дениса Первушина разгромила Джибути со счётом 13:0. После трёх матчей разница забитых и пропущенных мячей составляла 32:0. Российские футболисты уверенно начали международный турнир, впервые с 2022 года выступая под национальным флагом.