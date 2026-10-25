Юношеская сборная России разгромила Джибути со счётом 13:0 на турнире ФИФА

Юношеская сборная РФ разгромила Джибути со счётом 13:0 и довела общий результат трёх матчей турнира ФИФА до 32:0. Подопечные Дениса Первушина одержали третью подряд победу, не позволив соперникам забить ни одного мяча, сообщили в Российском футбольном союзе.

Встреча состоялась 25 октября в Азербайджане в рамках чемпионата мира и фестиваля ФИФА среди футболистов до 15 лет. Россияне захватили преимущество практически сразу после стартового свистка. Уже на первой минуте Анатолий Цимин отправил мяч в ворота команды Джибути, положив начало разгрому. К перерыву счёт вырос до 6:0.

В первом тайме дважды отличился Матвей Абдулхаликов. Ещё по голу записали на свой счёт Матвей Родионов, Илья Храбрый и Карим Залялов. После смены сторон российские футболисты не сбавили обороты и ещё семь раз поразили ворота соперника.

Самым результативным игроком второй половины стал Егор Люсин, оформивший хет-трик. Арсен Бестаев забил дважды, а Иван Казакевич также пополнил список авторов голов. Последнюю точку на 38-й минуте поставил Родионов, который довёл счёт до 13:0 и оформил дубль.

Теперь в активе россиян 32 забитых мяча за три встречи при полном отсутствии пропущенных голов. В соревнованиях участвуют 189 национальных команд, а Россию представляют футболисты 2011 года рождения. Уже 26 октября сборной предстоит провести сразу два матча — против Афганистана и Турции.

Ранее Life.ru сообщал о разгроме сборной Сьерра-Леоне российскими футболистами со счётом 7:0. Матч состоялся 25 октября на Олимпийском спортивном комплексе в азербайджанском посёлке Говсан. До 15-й минуты соперникам удавалось сдерживать атаки россиян, однако затем Илья Храбрый дважды поразил ворота за две минуты. Следом преимущество увеличил Александр Ольховский, а во второй половине дублем отметился Арсен Бестаев. Ещё два гола забили Иван Казакевич и Матвей Абдулхаликов. Днём ранее команда Дениса Первушина также уверенно начала турнир, разгромив Судан со счётом 12:0.