С флагом и гимном спустя четыре года: Юные футболисты России возвращаются на турниры ФИФА
Сборная России U15 начинает борьбу на турнире ФИФА впервые с 2022 года
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Юношеская сборная России по футболу впервые с 2022 года примет участие в официальном турнире под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Команда, составленная из игроков не старше 15 лет, выступит на чемпионате мира и фестивале FIFA U-15 World Cup & Festival в Азербайджане под национальным флагом и с российским гимном. Об этом сообщил Российский футбольный союз.
Первую встречу россияне проведут 24 октября против сборной Судана. Матч начнётся в 13:30 по московскому времени. На групповом этапе российским футболистам также предстоит сыграть со сверстниками из Турции, Афганистана, Джибути и Сьерра-Леоне.
В соревнованиях, которые проходят в Баку, участвуют 189 национальных команд. Турнир организован в необычном формате: на поле выходят по восемь игроков от каждой сборной, а матчи состоят из двух таймов по 20 минут. Площадка при этом значительно меньше стандартного футбольного поля.
После группового этапа команды распределят по шести уровням в зависимости от результатов. Затем начнутся матчи на выбывание, причём даже после поражения участники продолжат борьбу за места. Победитель сильнейшего уровня получит титул чемпиона турнира.
Российские сборные и клубы не участвуют в большинстве международных соревнований ФИФА и УЕФА с 2022 года. Поэтому выступление юношей в Азербайджане станет первым официальным возвращением российской футбольной сборной на турнир под эгидой ФИФА за четыре года.
Ранее Life.ru рассказывал, что РФС утвердил окончательный состав сборной России U15 на турнир ФИФА. Среди вызванных игроков — представители ведущих российских клубов.