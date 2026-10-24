С флагом и гимном спустя четыре года: Юные футболисты России возвращаются на турниры ФИФА

Юношеская сборная России по футболу впервые с 2022 года примет участие в официальном турнире под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Команда, составленная из игроков не старше 15 лет, выступит на чемпионате мира и фестивале FIFA U-15 World Cup & Festival в Азербайджане под национальным флагом и с российским гимном. Об этом сообщил Российский футбольный союз.

Первую встречу россияне проведут 24 октября против сборной Судана. Матч начнётся в 13:30 по московскому времени. На групповом этапе российским футболистам также предстоит сыграть со сверстниками из Турции, Афганистана, Джибути и Сьерра-Леоне.

В соревнованиях, которые проходят в Баку, участвуют 189 национальных команд. Турнир организован в необычном формате: на поле выходят по восемь игроков от каждой сборной, а матчи состоят из двух таймов по 20 минут. Площадка при этом значительно меньше стандартного футбольного поля.

После группового этапа команды распределят по шести уровням в зависимости от результатов. Затем начнутся матчи на выбывание, причём даже после поражения участники продолжат борьбу за места. Победитель сильнейшего уровня получит титул чемпиона турнира.

Российские сборные и клубы не участвуют в большинстве международных соревнований ФИФА и УЕФА с 2022 года. Поэтому выступление юношей в Азербайджане станет первым официальным возвращением российской футбольной сборной на турнир под эгидой ФИФА за четыре года.