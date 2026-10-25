Сборная России U15 разгромила Сьерра-Леоне со счётом 7:0 на турнире ФИФА

Юношеская сборная России по футболу одержала вторую разгромную победу подряд на чемпионате мира и фестивале ФИФА U15 в Азербайджане. В матче предварительного этапа россияне не оставили шансов сверстникам из Сьерра-Леоне, отправив в их ворота семь безответных мячей.

Встреча прошла 25 октября на Олимпийском спортивном комплексе в посёлке Говсан и завершилась со счётом 7:0. Уже к 17-й минуте российские футболисты трижды поразили ворота соперника.

Счёт на 15-й минуте открыл полузащитник Илья Храбрый. Спустя минуту он оформил дубль, а ещё через минуту Александр Ольховский довёл преимущество россиян до трёх мячей.

Затем к разгрому подключился Арсен Бестаев. Полузащитник отличился на 22-й и 25-й минутах, также записав на свой счёт два гола. На 28-й минуте шестой мяч забил Иван Казакевич, а окончательный результат на 36-й установил Матвей Абдулхаликов.

Матчи турнира проходят по необычным правилам: на поле одновременно находятся по восемь игроков от каждой команды, а встреча длится 40 минут. Соревнования в Азербайджане стали для российской сборной первым с 2022 года официальным турниром под эгидой ФИФА. Команда выступает с национальным флагом и гимном.

Следующий матч подопечные Дениса Первушина проведут также 25 октября. Соперником станет сборная Джибути. Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.