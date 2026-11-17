Белые британцы могут перестать составлять большинство населения Великобритании уже в начале 2060-х годов. Такой прогноз представил демограф Пол Морланд в интервью The Telegraph. По его оценке, снижение рождаемости и продолжающаяся иммиграция способны существенно изменить этнический состав страны в ближайшие четыре десятилетия.

Учёный считает, что при сохранении нынешних демографических тенденций доля белых британцев будет постепенно сокращаться. При этом даже продолжение миграционного притока не решит проблему низкой рождаемости и старения населения.

По словам Морланда, суммарный коэффициент рождаемости в Великобритании составляет около 1,4 ребёнка на женщину. Для простого воспроизводства населения необходим показатель примерно 2,1. Если рождаемость останется столь низкой на протяжении нескольких поколений, численность населения может значительно сократиться.

Демограф полагает, что проблема затрагивает не только Великобританию. В качестве примера он привёл Южную Корею, где рождаемость опустилась примерно до 0,8 ребёнка на женщину. При сохранении такого уровня каждое следующее поколение будет значительно малочисленнее предыдущего, что создаст дополнительные трудности для экономики и пенсионной системы.

Морланд призвал британские власти уделять больше внимания поддержке семей и рождению детей. Среди возможных мер он выделил улучшение жилищных условий, доступность ухода за детьми и изменение подходов к образованию и трудоустройству, чтобы молодым людям было проще совмещать карьеру с родительством.

При этом оценки учёного остаются демографическим сценарием, а не установленным прогнозом. Британское Управление национальной статистики не публикует официальных прогнозов изменения этнического состава населения. Подобные расчёты зависят от будущей рождаемости, миграции и того, как жители страны будут определять свою этническую принадлежность.

Ранее Life.ru сообщал об обсуждении новых этнических категорий в британской переписи населения. Предложенная инициатива предусматривает возможность указывать принадлежность к группам «чернокожий англичанин», «азиатский англичанин» и «англичанин смешанного происхождения». Авторы предложения считают, что действующие категории не всегда позволяют жителям страны точно отразить свою идентичность.