Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем выразил готовность поддержать законопроект, предусматривающий появление новых этнических категорий в переписи населения. Речь идёт о возможности указывать принадлежность к группам «чернокожий англичанин», «азиатский англичанин» и «англичанин смешанного происхождения».

Вопрос о поддержке инициативы задал главе правительства лидер либеральных демократов Эд Дейви во время заседания Палаты общин 11 ноября, сообщает британская газета Daily Mail. Бёрнем признался, что ещё не изучил документ подробно, однако считает необходимым противостоять попыткам разделять жителей страны по происхождению.

«Я не изучал детали законопроекта, но сейчас склоняюсь к тому, чтобы поддержать его», — заявил премьер, пояснив, что выступает против политической риторики, разделяющей общество.

Законопроект накануне представил депутат от либеральных демократов Джош Бабаринде. Он обратил внимание, что в переписи 2021 года слово «англичанин» (English) в графе этнической принадлежности было доступно исключительно внутри категории «белые» (White). Респонденты с азиатскими или африканскими корнями могли выбрать лишь общебританскую идентичность (Asian British) – «чернокожий британец» или «азиатский британец».

По мнению Бабаринде, такая система не позволяет некоторым жителям Англии в полной мере отразить собственную идентичность. Парламентарий подчеркнул, что родился и вырос в Англии, гордится своими нигерийскими корнями и не видит противоречия между этими обстоятельствами.

Инициатива получила поддержку представителей нескольких партий, в том числе лейбориста Дэвида Лэмми и консерватора Джеймса Клеверли. Законопроект пока находится на начальной стадии рассмотрения. Следующее чтение намечено на 23 апреля 2027 года. Для принятия документа потребуется дальнейшая парламентская поддержка.