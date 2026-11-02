Получить право на постоянное проживание в Великобритании станет сложнее для сотен тысяч иностранцев. Правительство решило вдвое увеличить стандартный срок ожидания ПМЖ — с пяти до десяти лет. Новые правила представила глава МВД Шабана Махмуд, выступая 2 ноября в парламенте.

Главное изменение коснётся легальных мигрантов с доходом менее 50 тысяч фунтов стерлингов в год. Им придётся прожить в стране десять лет, прежде чем они смогут претендовать на постоянный статус. При этом само по себе соблюдение срока не будет гарантировать положительного решения.

Для высокооплачиваемых специалистов предусмотрены исключения. Иностранцы с заработком более 50 тысяч фунтов смогут подать документы спустя пять лет, а получающие свыше 125 тысяч — уже через три года.

Льготы сохранят и для некоторых работников социально значимых профессий. В частности, врачи, медсёстры, преподаватели и часть сотрудников сферы ухода смогут претендовать на ПМЖ по ускоренной процедуре при соблюдении установленных условий.

Самые продолжительные сроки ожидания предусмотрены для отдельных категорий мигрантов, прибывших нелегально. В зависимости от обстоятельств получения нового статуса им может потребоваться от 20 до 30 лет, чтобы получить право на постоянное проживание.

Дополнительные ограничения затронут людей, пользующихся государственной финансовой поддержкой. При рассмотрении заявлений власти намерены учитывать трудовую деятельность, доходы, соблюдение миграционного законодательства и зависимость от пособий.

Махмуд подчеркнула, что постоянный статус больше не должен предоставляться практически автоматически. По её словам, иностранцам предстоит доказывать свой вклад в британское общество, а нарушение установленных требований может существенно увеличить период ожидания.

В МВД рассчитывают провести реформу преимущественно через изменение действующих миграционных правил, без принятия отдельного закона. Однако новые требования ещё должны быть официально введены, а их применение к уже проживающим в стране иностранцам вызывает споры.

Миграционная политика остаётся одной из наиболее обсуждаемых проблем Великобритании после выхода страны из Евросоюза. Как писал Life.ru 2 октября, эксперт по британской политике Василий Егоров обратил внимание, что Брексит не привёл к ожидаемому сокращению притока иностранцев. Напротив, по его оценке, выросла миграция из государств за пределами Европы. При этом контроль над границами был одним из главных обещаний сторонников выхода Великобритании из ЕС.