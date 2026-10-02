«Главная история — миграция»: Почему Брексит не оправдал надежд на контроль границ

Одним из неожиданных последствий Брексита для британцев стал резкий рост миграции из-за пределов Европы. Такое мнение высказал эксперт по британской политике Василий Егоров в программе «Большой Ньюзток» на RTVI.

По его словам, именно миграционный вопрос сейчас вызывает серьёзное недовольство внутри Великобритании. Егоров считает, что после 2020 года в страну приехали миллионы иностранцев, в том числе граждане Украины, жители Гонконга, а также выходцы из Нигерии и Пакистана.

«Главная история, почему сейчас такое большое недовольство, (...) — это, конечно, вопрос миграции», — сказал эксперт.

Егоров напомнил, что многие сторонники выхода из Евросоюза рассчитывали прежде всего вернуть контроль над границами. Одной из целей было сокращение притока мигрантов из стран Восточной Европы.

Однако, по его оценке, после Брексита структура миграции изменилась иначе, чем рассчитывала значительная часть его сторонников. На смену свободному передвижению граждан ЕС пришёл рост числа приезжих из других регионов мира.

Официальная статистика Великобритании также фиксировала беспрецедентный уровень долгосрочной миграции после 2021 года. ONS связывала его сразу с несколькими факторами, включая новую иммиграционную систему после Брексита, украинский кризис и восстановление международной мобильности после пандемии.

Ранее премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем на съезде лейбористов заявил, что Brexit принёс больше вреда, чем пользы, и призвал определить долгосрочный формат отношений с ЕС — крупнейшим рынком для страны. Он отметил, что выход ослабил и контроль над миграцией, и пообещал обсудить с Брюсселем миграционное сотрудничество и поддержку пострадавших отраслей, представив разные варианты долгосрочных отношений.