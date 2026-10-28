Анкара заявила о праве ответа после атак на турецкие суда в Чёрном море

Турция оставляет за собой право ответить всеми предусмотренными законом способами на нападения на суда под её флагом в Чёрном море. Об этом 28 октября заявил министр обороны страны Яшар Гюлер. Как сообщает Reuters, глава турецкого военного ведомства выступил с этим заявлением в Софии после переговоров с коллегами из Болгарии и Румынии.

«Мы также оставляем за собой все законные права в отношении нападений на суда под турецким флагом или принадлежащие Турции, и очень внимательно следим за развитием событий», — сказал он.

Гюлер призвал не допускать торговые суда в зону конфликта и потребовал немедленно прекратить атаки на гражданские корабли.

Ранее Life.ru сообщал, что Россия ищет альтернативные маршруты для экспорта зерна из-за сложностей с перевозками через Чёрное море. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва продолжает поставлять сельскохозяйственную продукцию на зарубежные рынки по другим направлениям.