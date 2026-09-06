Анна Наталья Лариса: Водянова дала шестому ребёнку сразу три имени

У Натальи Водяновой родилась дочь. Для российской и мировой супермодели этот ребёнок стал шестым. О пополнении в семье рассказала телеведущая и кинокритик Екатерина Мцитуридзе.

По словам Мцитуридзе, новорождённая девочка внешне похожа сразу на обоих родителей — Водянову и бизнесмена Антуана Арно. Телеведущая назвала появление шестого ребёнка в семье настоящим чудом.

Имя дочери стало известно из публикации Telegram-канала «Антиглянец». Девочку назвали Анна Наталья Лариса Арно. Как сообщает канал, ребёнок появился на свет 2 сентября.

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